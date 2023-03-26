韓國前總統全斗煥孫子全宇元（Jamie Chun）13日開始狂爆料，揭露家人和熟人涉行賄、吸毒、性侵等罪狀。全宇元26日於社交平台Instagram稱，將與518光州民主化運動（簡稱光州事件）遇難者家屬見面並道歉。

綜合韓國媒體報導，全宇元在Instagram上說，「我不知道我到韓國後會發生什麼，我可能會坐牢。如果我沒有立即被政府機關逮捕，我想到5.18紀念文化中心，向遇難者家屬和所有在該事件遭受到精神傷害的人們道歉。」他繼續說道，「由於我的無知和不足，傷害了很多人，包括5月18日遇難者的家屬，他們相信並支持我，我非常抱歉。」

隨後，他又發布一張周二凌晨5時20分抵達韓國仁川國際機場的機票，據稱將乘坐大韓航空KE086航班，從美國紐約甘迺迪國際機場（JFK）出發。

然而，與遇難者家屬的會面時間尚未確定，他向網友求助，「我什麼都不知道，也不知道去哪裡看望死者家屬，請大家幫忙。」

光州事件是1980年5月18日至27日期間，發生在韓國光州及全羅南道地區，由當地市民自發組織的一次民主運動。韓國前總統全斗煥當時為掌握軍權的陸軍中將，下令以武力鎮壓該民主運動，造成大量平民和學生死傷。

全宇元早前在YouTube和Instagram爆料家人黑歷史，除了揭露祖父全斗煥被韓國政府追繳的2205億韓元（約合新台幣52億元）一拖再拖，僅還了相關款項的58％之外，還爆其父親全在庸出軌女星朴詳雅造成母親罹癌、家人在美國用來路不明的錢過著糜爛的生活以及韓國現役官員涉賄等消息。

全宇元在17日的直播中服用大量毒品，暈倒後被緊急送醫；全在庸事後告訴韓聯社，全宇元患有憂鬱症，沒把兒子教好，他有責任。然而，韓國警方稱，已經確認部分爆料屬實。