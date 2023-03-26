AT1為Additional Tier 1 Capital Bonds的縮寫，中文意指「額外一級資本債券」，為2008年金融海嘯之後，為了防止金融部門的危機再次蔓延，銀行因應監管機構的要求所發行，以建立吸收損失的緩衝區，在現有一級資本之外額外發債，用於「可行性事件」時能發揮緩衝的作用。

惠譽紐約分析師團隊指出，此項金融工具的功能關鍵在於監管單位對「可行性事件」的認定，此次瑞信事件就是瑞士金融市場監督管理局（FINMA）判斷「可行性事件」被觸發，因此迅速出手監管干預，完全永久註銷瑞信銀行集團158億瑞士法郎（約173億美元）的AT1資本。而且對於陷入困境銀行的私人債權人時，通常會拿AT1開刀。

在瑞信AT1事件之後，國際金融市場估測，將直接影響瑞士銀行體系未來進入這些市場，而且投資者對這類金融商品的接受度也會下降，發行量將很大程度上萎縮。現在的問題是，已進入市場的2,500億美元AT1債券，主要持有的國際共同基金、專業投資人、家族辦公室會如何處置？是否會引發後續的連鎖效應？

此外，金管會曾自2021年開始鬆綁債券基金可投資TLAC債券、CoCo Bond（應急可轉債），在國際金融市場連結緊密下，這些高風險、高報酬商品與AT1直接關聯，據金管會統計，截至2022年6月底，我國基金投資在Coco應急可轉債的金額為67億元，TLAC部位有1,896億元，因此有國內投信業者坦承有踩到瑞信AT1的地雷。

惠譽指出，AT1市場對銀行的合格資本仍然很重要，特別是為了滿足槓桿率，整體來看，歐系銀行對此混合債務的依賴程度高於北美銀行業，北美的AT1或有可轉換資本工具並不符合美系銀行的一級資本條件，反而AT1在亞太銀行的資本中所佔的比例越來越大，特別是對於滿足TLAC需求的G-SIBs系統性中資大型銀行。