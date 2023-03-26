張若凡和嘉賓蔡旻佑合唱〈我可以〉。（索尼音樂提供）

張若凡換上全新亮眼的淡藍髮色，小露乳溝、秀小蠻腰，讓全場驚豔不已。（索尼音樂提供）

張若凡(左)演唱會，Youtuber「女神下午茶」打扮成《等待被理解的人》專輯封面造型到場。

張若凡昨（3／25）在角落文創舉辦「等待被理解的人」演唱會，特別換上全新亮眼的淡藍髮色，小露乳溝、秀小蠻腰加長腿的性感牛仔迷你裙造型，讓全場驚豔不已，她連唱18首歌曲，包括多首新專輯與經典人氣歌曲，更翻唱三大天后孫燕姿、梁靜茹、王心凌的催淚歌曲，讓現場歌迷陶醉不已。而張若凡特別邀請創作才子蔡旻佑擔任演唱會嘉賓，兩人首次同台，合唱蔡旻佑經典歌曲〈我可以〉，輕鬆即興的表演狀態與他們之間可愛的互動引起全場熱烈反應。

張若凡為了演唱會瘦身近5公斤，以亮麗又性感的造型登場，演唱完〈非必要的美好小事〉後，嘉賓蔡旻佑悄悄從觀眾席現身，兩人合唱〈我可以〉，蔡旻佑見張若凡難掩緊張情緒，在台上爆料：「演唱會開始前，想幫張若凡加油打氣，沒想到她緊張到彷彿沒聽到，竟直接走掉！」張若凡笑回：「你有跟我講話喔？」相當爆笑，蔡旻佑還加碼即興演唱一整段〈小鳥〉，誠意十足，讓張若凡直說感謝！

她接連演唱多首新歌〈死性不改〉、〈不凡〉、〈是不是人〉、〈甜噩夢〉，以及翻唱天后組曲—從孫燕姿的〈雨天〉、梁靜茹的〈慢冷〉到王心凌的〈大眠〉，不過唱到韓劇《現正分手中》的主題曲〈唯一的你〉時，她一唱完就自首歌詞有唱錯，要求再來一次，並說：「這是和我的好朋友柏霖學的，他只要一唱錯就重來！」台下粉絲能再聽一次〈唯一的你〉，開心表示：「賺到了！」

好友李友廷、許維芳、Shawn尚融、柏霖、ANGIE安吉、黃號和晨悠都到場支持，還有專輯《等待被理解的人》中歌曲的主角、同時也是她的家人與摯友們也全都出席，讓她十分感動。