歌手蕭敬騰開設的飲料店「署茗職茶At Tea」，進駐高雄漢神巨蛋，近日傳出無預警撤櫃。原址新櫃改為日本泡芙爺爺「Beard Papa's」吸引大批粉絲排隊。（擷取自漢神巨蛋粉專）

歌手蕭敬騰開設的飲料店「署茗職茶At Tea」，進駐高雄漢神巨蛋，近日傳出無預警撤櫃。原址新櫃改為日本泡芙爺爺「Beard Papa's」吸引大批粉絲排隊。（擷取自漢神巨蛋粉專）

歌手蕭敬騰開設的飲料店「署茗職茶At Tea」，進駐高雄漢神巨蛋，近日傳出無預警撤櫃。據了解，原址新櫃改為日本品牌泡芙爺爺「Beard Papa's」進駐，成為高雄的首家門市，吸引不少粉絲搶著嘗鮮，時不時就大排長龍，想買泡芙至少得半小時起跳。

據了解，「署茗職茶At Tea」全盛時期全台有9家門市，高雄位在漢神巨蛋B1美食街，2020年10月7日風光試營運，頂著老蕭明星光環，起初吸引不少粉絲前往消費，光是製作飲料的人手同一時段就多達5、6人，但民眾從排隊到拿到飲料，約莫得花上半小時。

不過，蕭敬騰近年來演藝事業重心轉移大陸，屢爆出爭議，而被貼上負面標籤，甚至遭到網友抵制，因此副業生意也受到波及，近日「署茗職茶At Tea」高雄漢神巨蛋店傳出倒閉，在Google Maps上的介紹也變為「永久停業」。

漢神巨蛋常客也觀察表示，雖然「署茗職茶At Tea」位置相當搶眼，但後來人潮稀稀落落，經過時不用等待就可以立馬點餐，而近日經過該櫃位時，才赫然發現變成泡芙爺爺「Beard Papa's」進駐，但人氣夯到爆，時常有20、30人排隊等著購買，泡芙爺爺與「署茗職茶」兩者人氣相比，可見一斑。

針對署茗職茶為何撤出高雄？根據媒體報導，蕭敬騰經紀人Summer表示，台灣分店收起來是由於疫情租約等因素，陸續遷址或配合重新升級，但飲料店其實在海外發展得很不錯，合作夥伴便提出建議，以海外拓點為主。