雙簧管大師馮思瓦．勒樂今晚將和指揮家漢斯．葛拉夫、國家交響樂團同台，演奏理查・史特勞斯的D大調雙簧管協奏曲，以及陳其鋼為雙簧管及管弦樂團所作的《道情》。

馮思瓦．勒樂表示，陳其鋼的《道情》，描述一段愛情故事，「除了有優美浪漫、充滿豐沛感情的旋律，也有急促快速、充滿爆發性的緊張旋律。」

漢斯．葛拉夫表示，這是第二次和國家交響樂團合作，「第一次合作時演出了具有相當難度的貝爾格抒情組曲，這次3月26日也是一場不簡單的音樂會，邀請到近幾年最傑出的雙簧管家之一馮思瓦．勒樂同台演出兩首雙簧管協奏曲，理查・史特勞斯的D大調雙簧管協奏曲為目前最有名的雙簧管協奏曲，旋律溫和而柔美。」

漢斯．葛拉夫表示，關於陳其鋼作品，「有著以探索雙簧管獨奏家的極限的風格，將高難度技巧融入作品中，高而急促的音，就像鳥鳴聲般有趣，最後以簡單優雅的中式旋律結尾，唯有大師級的演奏家及高水準的交響樂團能詮釋這部作品。」演出將於3月26日在台北國家音樂廳登場。