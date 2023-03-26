台北市副市長李四川在擔任高雄市副市長時，「路平、燈亮、水溝通」最為人津津樂道。李四川今天（26日）在臉書貼出26張道路施工以及路面更新完工圖，並表示「給台北市民一條平安平坦的道路，我們正在努力中」。此一貼文引起不少網友紛紛留言，有網友甚至認為，道路的品質超越日本級的水準。

李四川今（26日）在臉書粉專PO出26張道路施工以及路面更新完工圖，包括大湖街166巷、瑞光路132巷，內湖品民權東路6段、南港區向陽路162巷等。他表示，給市民一條平安平坦的道路，我們正在努力中。感謝工務局新工處同仁的辛勞與付出，請大家給施工團隊加油與鼓勵。

網友紛紛表示，「最棒棒的副市長，辛苦了，謝謝你」、「經過川伯率領台北市政府團隊整治的馬路，平整質樸，美美美」、「台北市府團隊有川伯，市民安心用路」、「真正為市民做事的副市長」、「超越日本級的水準，很用心」。

也有網友說，「感謝川伯曾經帶給我們高雄人一條平坦平安回家的路」、「川伯佩服你的執行力，認真去做、努力去改善，老百姓要的就是這樣的，棒棒加油加油台北，謝謝台北市府團隊，台北的幸褔到來了」。