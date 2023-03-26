111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級冠軍賽，尋求4連霸的世新大學，在大一後衛宋瑞蓁上半場12分、5籃板帶動下，以29比24領先文化大學。

首節世新雖然三分球7投落空，但兩分球投籃命中率超過五成，打下16比7領先，第2節文化防守加壓，讓世新得分面臨乾旱期，該節直到4分35秒由外籍生吉芙籃下放進兩分，才結束文化一波7比0攻勢，不過上半場結束前世新宋瑞蓁連得4分，幫助世新以29比24領先地位進入下半場。