外交部今正式宣布與宏都拉斯斷交，桃園市長張善政表示，宏都拉斯與我們的邦誼長達82年，長久的友情卻還是走到斷交一途，令人遺憾。感嘆我們的國際處境近年更加艱困是不爭的事實，桃園市會積極拓展城市外交的空間，一起為台灣發聲。

宏都拉斯跟我國斷交 陳其邁：大家更應該支持政府
宏都拉斯與我斷交 侯友宜：遺憾82年情誼曲終人散
台宏正式斷交 總統府：強烈遺憾及譴責
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