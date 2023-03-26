宏都拉斯斷交 張善政表達遺憾：會更積極拓展城市外交 18:462023/03/26 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宏都拉斯斷交，張善政表達遺憾。(蔡依珍攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外交部今正式宣布與宏都拉斯斷交，桃園市長張善政表示，宏都拉斯與我們的邦誼長達82年，長久的友情卻還是走到斷交一途，令人遺憾。感嘆我們的國際處境近年更加艱困是不爭的事實，桃園市會積極拓展城市外交的空間，一起為台灣發聲。 宏都拉斯跟我國斷交 陳其邁：大家更應該支持政府 宏都拉斯與我斷交 侯友宜：遺憾82年情誼曲終人散 台宏正式斷交 總統府：強烈遺憾及譴責 #桃園市 #張善政 #宏都拉斯 #斷交 #國際處境 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逾3成白蝦來自宏都拉斯 漁業署：斷交影響有限 15:152023/03/26 生活 台宏宣布斷交 黃奎博：兩岸關係惡化是直接因素 12:042023/03/26 兩岸 宏都拉斯斷交台灣 蔣萬安：政府應確保這件事 15:102023/03/26 政治 宏國斷交反映中美鬥爭 張登及：美國失利 17:222023/03/26 兩岸 台灣與宏都拉斯斷交 盧秀燕：國際情勢辛苦 14:312023/03/26 政治 與宏都拉斯斷交 游錫堃：珍惜台灣的自由民主 與捷克相惺相惜 15:092023/03/26 政治 台宏斷交 我5軍事受訓人員將返國 14:572023/03/26 政治 台宏斷交 蔡其昌：對岸長期打壓 台灣外交面臨很多挑戰 13:192023/03/26 政治 台宏斷交 陳建仁批中國大陸 對台打壓無所不用其極 12:282023/03/26 政治 蔡政府「這2年」狂斷交 還曾4天內掰了2友邦 11:032023/03/26 政治 欠台6億美元 宏都拉斯媒體：斷交後負債累累 10:402023/03/26 國際 大陸專家：台宏斷交 讓美國感到挫折 14:172023/03/26 兩岸 台宏斷交最新萬人網路民調出爐 逾6成不滿蔡政府「這件事」 15:262023/03/26 政治 蔡英文任內斷交第9國！和宏都拉斯掰掰後 我邦交國剩「這些」 09:062023/03/26 政治 宏都拉斯索24.5億美元信件曝 他裝熟喊「大力擁抱吳部長」 13:362023/03/26 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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