嘉義一名男子長期酗酒而患有妄想的精神病症，前年男子酒後持螺絲起子，強行闖入A女家中摟抱對方，打算撫摸A女的下體，因A女強行反抗而未遂。嘉義地院審結，依攜帶凶器侵入住宅強制性交未遂罪，處有期徒刑3年，另須施以監護5年。可上訴。

判決書指出，嘉義一名男子長期有濫用酒精的問題，而患有生理狀況引起妄想的精神病症，未料2021年9月晚間，男子酒後全裸，持螺絲起子破壞A女的住處大門闖入，強行擁抱A女後觸摸胸部，後來男子意圖觸碰A女的下體，因A女強行反抗未遂。全案經由A女報警處理，才曝光。

嘉義地院審理時，法官考量男子的確自2017年起多次因飲用酒精，伴隨發生妄想精神疾病而住院治療，再加上男子自吐案發前都還在住院，案發後又回去住院等，認定男子在犯案時的心理狀況可能異常，辨識違法行為的能力恐因精神障礙受影響，審酌醫院鑑定書後，依法予以減刑。

法官指出，男子先前已有妨害性自主前科，這次又為了逞個人私慾，趁著A女獨居之際犯案，不尊重A女的身體、居住安全及性自主權，惡性非輕，再加上A女於案後，回家都會感到害怕，怕有人跑進來，門都不敢開等情狀，依攜帶凶器侵入住宅強制性交未遂罪，處有期徒刑3年，並於刑期執行完畢後，令入相當處所，施以監護5年。可上訴。

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