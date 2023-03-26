台新夢想家26日再度於主場對決新竹街口攻城獅，本場賽事夢想家團隊傳出31次助攻，展現絕佳的團隊默契，其中吉爾貝克（Brandon Gilbeck）肆虐內線，個人攻下41分，更與卡拉曼（Ilkan Karaman）各抓下17籃板，成功捍衛禁區；林俊吉有裡有外砍進24分，包含4記三分彈，更傳出11次助攻，突破個人職業生涯助攻紀錄，也首度完成雙十成績，終場台新夢想家就以116比103成功擊敗攻城獅，拿下主場5連勝！

開局夢想家外線手感不佳，防守也未能抵擋對手的三分雨，首節結束以4分差些微落後。次節，夢想家吉爾貝克強勢制霸禁區，單節灌入19分；林俊吉也以百分百的命中率拿下9分，團隊合力砍下35分成功逆轉戰局。

易籃後，夢想家持續維持猛烈攻勢，卡拉曼個人攻下14分，吳永盛三分球三投中二拿下6分，幫助球隊三節結束握有18分領先優勢。決勝節，夢想家持續維持穩定攻防表現，終場團隊就以116比103拿下勝利！

台新夢想家總教練賴柏霖表示，今天對於球隊是很重要的一場勝利，球員確實且成功執行教練團的作戰計畫，「可以看到我們今天傳出了31次的助攻，每個人都很無私的分享球。」談及吉爾貝克的表現，「其實他有如此優秀的成績我並不會很意外，因為他一直都是非常認真苦練的球員，他的進步我們都有目共睹，很期待接下來他能有更穩定、成熟的表現！」

今日攻下全場最高41分、17籃板的吉爾貝克表示，很開心可以幫助球隊拿下勝利，其實自己並沒有太在意自己的數據成績，重要的都是團隊，談及在場上與林俊吉的配合，「他一直都是我在場上最好的朋友之一，除了有很驚人的得分能力之外，他的傳球視野也很優秀，很開心他突破自己的助攻紀錄，下次他需要多抓一些籃板！」

本週台新夢想家球團推出「黑綠對抗賽」主題周，邀請球迷加入球員與Formosa Sexy女孩們組成的黑隊以及綠隊一同分隊競賽，球迷可至遊戲區闖關為隊伍累積積分，中場也與合作夥伴EVOASIS合作，投籃命中的球迷可直接獲得電動車充電金！此外，24及26兩日球團更找來樂天女孩至現場演出與同樂，新奇的主題週大獲好評，也成功拉近與球迷的距離！

台新夢想家下場賽事將於4月1日、2日持續於主場展開，兩日將分別迎戰台北富邦勇士以及高雄17直播鋼鐵人，兩場賽事門票皆於預售階段皆被搶購一空，2日對決鋼鐵人之賽事更於開賣1分鐘即完售，歡迎球迷一同於線上線下為夢想家應援打氣，守護主場勝利！