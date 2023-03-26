淡江大學國際事務與戰略研究所副教授、國民黨國際部主任黃介正。（資料照片）

對於台灣有所謂的「疑美論」，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授、國民黨國際部主任黃介正表示，無論親美或疑美，其實都是愛台灣的，不希望台灣利益受損，所以台灣到底會不會疑美，是由美國決定的，天天講台積電，台灣就算不想疑美，難免都會有點緊張。

根據《自由時報》報導，美國白宮前國安顧問歐布萊恩日前曾表示，若中國成功入侵台灣，美國將搶先摧毀台灣高度複雜的半導體產業。另據《三立新聞網》報導，歐布萊恩訪台時表示，台灣應該教全民使用武器，如果有數百萬人都會使用AK47步槍，將使中國共產黨領導人重新評估入侵台灣，可嚇阻中國。

根據《中評社》報導，黃介正指出，看到這新聞，想到《武狀元蘇乞兒》那部電影，電影結尾皇帝問丐幫弟子有多少人？蘇乞兒說這是由皇上決定的；所以台灣到底會不會有疑美論，這是由美國決定的！

黃介正直言，不論你心中想要親美會有意念疑美，其實都是愛台灣的，不希望台灣利益受損。如果天天講台積電，台灣就算不想疑美的人，難免都會有點緊張。