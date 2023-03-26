台東知本溼地大面積失火 熊熊火光照亮天空 18:592023/03/26 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東知本溼地發生雜草火警，熊熊火光照亮天空。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位於台東郊區的知本溼地，今天傍晚6時許，傳出雜草火警，由於天乾物燥，加上風勢助長，延燒迅速，燃燒面積非常大，熊熊火光照亮天空，數公里外可見，台東縣消防局已動員多部水車前往搶救。 陸戰99旅「實彈測考」火力全開 陸空狂轟山頭火光四射超壯觀 台北大巨蛋煙控測試未過 拚7月拿使照 麥寮空品紅色警示 雲縣府緊急應變 #雜草火警 #熊熊 #照亮 #火光 #天空 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上次縱火元凶未找到 新市廢輪胎空地再傳火警 居民緊閉門窗 15:472023/03/19 社會 雲林24小時4起林地火警 居民疑人為縱火 04:102023/03/02 地方新聞 高雄大樹火警驚現「整排恐怖火牆」 草叢迅速延燒4小時 07:572023/03/09 社會 苗栗原遠雄醫療園區火警30小時撲滅 04:102023/03/08 地方新聞 北市天母國小花700萬翻新圖書館 打造孩子的天空書城 16:352023/03/14 生活 睽違3年再現光彩 新東大橋照亮後龍溪畔 16:582023/03/12 生活 嘉縣已封場掩埋場悶燒 臭味飄到台南 04:102023/03/17 地方新聞 熊熊家人遭追討28萬威脅「打斷雙腳」 曝真相：不要被敗類騙走 10:212023/03/23 娛樂 快關門窗！土城資源回收場大火 「濃煙竄」烈焰照亮夜空 23:202023/03/13 社會 六輕周邊雜草火警頻傳 消防人員點出是這個原因 15:342023/03/15 社會 柳營農民燒雜草引火警 南市府出手了 16:552023/03/25 社會 台南新化又傳雜草火警 出動直升機吊掛水袋救災 17:362023/03/19 社會 2女臉書互嗆掀黑幫戰火 警逮32人 04:102023/03/24 地方新聞 新東大橋重綻光芒 照亮後龍溪畔 04:102023/03/13 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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