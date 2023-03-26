雙人搞笑組合「浩角翔起」由浩子（謝炘昊）和阿翔（陳秉立）組成，兩人搭檔合作效果很好，因此決定組團，一搭一唱默契絕佳，在《食尚玩家》中徹底打響名號，親切的主持風格受到許多觀眾喜愛；近年兩人轉做網路節目《鬧著玩娛樂》，卻傳出YouTube被盜，讓阿翔崩潰：「莫名其妙……幹嘛來盜我們啦？！」，今（26）日《鬧著玩娛樂》宣布已經找回頻道。

浩角翔起成團多年主持無數節目，近年他們將重心放在網路節目《鬧著玩娛樂》，內容多由他們親自策劃，阿翔透露細項多由他和製作人開會討論，浩子則未參與。不料24日《鬧著玩娛樂》官方Instagram貼出公告。透露Google帳號被盜了，YouTube帳號也登不進去，提醒大家「如果有怪怪的內容發出，或是奇怪的信件邀請，請我們的粉絲或朋友們暫時忽視它，我們正在以最快的速度把帳號搶救回來」。

面對意外，主持人之一的阿翔也吐露心聲：「莫名其妙……幹嘛來盜我們啦」，他透露正在想辦法怎麼救回頻道，還有很多影片沒有播出，「有想法的朋友，有厲害的方法請告訴我們」。《鬧著玩娛樂》在YouTube有32萬訂閱者，目前頻道頭像疑似被移除，但過往影片都還在，沒有遭到刪除。對此不少粉絲安慰：「OMG怎麼這樣」、「希望救得回來」、「下次記得要兩步驟驗證，這樣會比較安全。」、「聯絡youtube頻道的對接客服，不要直接聯絡google，google只會叫你重新註冊」。

浩角翔起網路節目《鬧著玩娛樂》遭駭客入侵。（圖／截圖自YouTube）

今（26）日《鬧著玩娛樂》粉絲專頁宣布：「各！位！觀！眾！本頻道強勢回歸了！盜人帳號者沒蛋蛋啦！真是個驚嚇+驚喜的週末，好了明天可以好好上班了！」