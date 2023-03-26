國民黨去年九合一選舉，新竹縣丟了竹北和新豐等5個鄉鎮市，將代表民進黨競逐總大位的副總統賴清德，26日進擊竹縣都受到熱烈歡迎，在參加新竹縣藥劑生公會活動時，強調希望有機會帶領大家共同打造「健康台灣」！

賴清德先到新豐鄉鳳蓮宮參拜時，除擔任民進黨新竹縣黨部主委的竹北市長鄭朝方、新豐鄉長徐煒傑外，國民黨籍湖口鄉長吳淑君也到場。鄭朝方請大家支持賴清德選上總統，未來竹北、新豐及湖口建設一定不會少。

賴清德肯定鳳蓮宮榮譽主委何煖軒在擔任交通部次長和華航董事長的貢獻，指他來參拜有2個目的，1是希望疫情趕快過去，2是希望天降甘霖，台灣能夠風調雨順。

賴清德在竹北市蓮華寺參拜後，參加新竹縣藥劑生公會會員大會暨70週年慶活動，與該公會理事長范國豐等人戴上客家花布巾，一起做客家糍粑及品嘗。

賴清德肯定藥劑生在疫情期間，不怕辛苦站在第一線，配合政府口罩實名制和篩檢試劑發放等措施，讓台灣防疫一步一步走到今天。

賴清德讚賞藥劑生公會有「藥劑生歌」，代表的意義分別有，友愛同業，增進醫藥分流，照顧人群，貢獻國家，取之於社會用之於社會的公益精神。

賴清德說，他參加藥劑生公會的活動，希望與大家共同合作，團結一致，希望未來的台灣更健康，更安全還要更幸福。

賴清德以國民健康署發布的資料，台灣人民平均壽命81到82歲，女性壽命又比男性長，但不健康原素8.4，顯示台灣民眾一生有10％的時間是不健康。

賴清德指他的背景與藥劑生一樣都是醫療，如果有機會帶領台灣，大家共同合作， 將台灣打造為「健康台灣」！

賴清德強調，國人更健康，台灣才能更強，希望大家共同往「健康台灣」的目標邁進！