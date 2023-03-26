杭州亞運射箭、射箭及現代五項將在富陽銀湖體育中心舉行，中華射箭協會秘書長林振賢隨中華奧會考察團到場勘查，他指出，決賽場地中首見設有2面LED看板，可能會影響選手視覺，回去會將這些場景盡量還原到百分百，讓選手在亞運時能有好表現。

富陽銀湖體育中心位在亞運村西南側，相距約40公里，含設計綜合館、4個室外飛靶場、射箭場、現在五項場地，觀眾席約1萬3千個。

中華射箭隊在上屆雅加達亞運射下2金、1銀、1銅，本屆仍是台灣重點奪牌項目。林振賢場勘時特別注意預、決賽的LED看板，「這裡場地比較空曠，LED對選手視覺可能會影響，尤其預、決賽螢幕大小又不同，對視覺感受不一樣。」

林振賢指出，這次決賽設立2座螢幕是國際賽首見，2座靶擺在螢幕中可能會有壓迫感，因此回去後會把亞運場景還原，讓選手提前適應比賽場地，「因為射箭很重視視覺感，如果不習慣的話就會一直注意進而影響到表現。」

日前國訓中心進行射箭場設施改善，讓選手能在更好的場地下進行訓練，林振賢也認為，現在的訓練場地是符合國際的，對選手適應上會有所幫助。