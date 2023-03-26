美國前總統川普(Donald Trump)志在2024重返白宮，他在德州韋科鎮(Waco )舉行了首場造勢大會，其間抨擊檢察官對他司法迫害，「如同史達林的大清洗」。由於韋科鎮也是30年前著名的「大衛邪教衝突事件」，有些人批評川普在這個地方舉行造勢，似乎是在行動上貼合極端主義，對此，川普的支持者表示，場地只是巧合。

半島電視台(Aljazeera)報導，川普在周六的集會開始時，播放了歌曲《為所有人伸張正義》(Justice for All)，這曲歌的作者群是川普的狂熱粉，參與了2021年1月6日的國會暴動事件，現已被監禁。因此川普對以這首歌，聲援與感謝這些支持群眾。

川普的支持眾仍然相當熱烈。(圖/美聯社)

之後，川普在演講中再次為衝擊國會的那些支持眾辯護，稱他們「將在未來被證明是正確的」，並且批評目前美國司法部門的調查，是「史達林主義那樣的恐怖清算」、「從一開始就是一再而再的政治迫害和虛假調查」。

川普所說的虛假調查，是曼哈頓檢察官目前就於他涉嫌在 2016 年大選前，向一名AV女演員支付封口費，涉嫌違反競選財務規定，該AV女演員可能與川普有一段不尋常關係。司法部任命的一名特別檢察官，也在調查有關他在別墅裡存放政府文件，以及企圖否定大選結果，國會暴動案的責任程度。

川普說他的「敵人不顧一切地想要阻止我們回歸，我們的對手試圖摧毀我們的精神和意志，但他們終將失敗，只會讓我們變得更強大。」

這場造勢活動在韋科機場舉行，然而韋科鎮最令人印象深刻的事件，是30年前血腥的大衛邪教事件。當時聯邦特警突襲大衛教派總部，卻遭到極強的反擊，最終導致86人死亡，其中包括4名執法人員。

批評者認為，川普選在此處舉行活動，是對極右翼主義的致敬。

川普的競選團隊堅稱，這是多餘的聯想。發言人說，該地點離大衛教事發點有27公里的距離，根本無關。選在這裡辦活動，只是因為交通便利，離德州的4個大城市(達拉斯/沃思堡、休士頓、奧斯汀和聖安東尼奧)都等距 ，並且場地開闊，基礎設施足夠，可以容納相當大量的人群。