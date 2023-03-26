藉著民眾結帳時，將防災貼紙貼在商品上，無形中將防火防災觀念傳達給民眾。（台南市消防局提供／張毓翎台南傳真）

清明節前，公墓火警頻繁，消防局定時不定期使用空拍機進行大範圍偵蒐。（台南市消防局提供／張毓翎台南傳真）

清明節前，公墓火警頻繁，台南市政府消防局第二大隊官田消防分隊首創異業結盟，針對轄內飲料店、超商及自助餐店等人潮進出頻繁場所，與業者約定異業結盟，發放清明防災宣導貼紙，藉著民眾結帳時，將防災貼紙貼在商品上，無形中將防火防災觀念傳達給民眾。

近期時有所聞各地公墓火警四起，以台南市政府消防局統計為例，3月6日至3月19日期間比較去年同期，火警案件遽增63件，造成消防人員疲於奔命，不僅造成防災資源及人力耗損，同時也讓旱災水情告急情況加劇。

官田消防分隊表示，今年清明時期特別與官田區公所及角秀山生命紀念館等部門進行合作，針對高峰時期加強陸上巡邏及不定時不定期使用空拍機進行大範圍偵蒐，若發現有民眾不當引火將逕行拍照舉發，情節嚴重者可依公共危險罪送辦。

官田區公所提醒，民眾清明祭祖掃墓時，請配合各項防火防災措施，包含紙錢集中焚燒，減少火源落地機會；掃墓時應自備小水桶或是水袋，以備不時之需；如有焚燒金紙雜草時，離開前應澆熄餘燼並確認灰燼、菸蒂、香腳徹底熄滅後才離開。