只要本季面對桃園璞園領航猿，林書豪就沒有輸過！林書豪26日拿下24分、15助攻與8籃板的接近大三元數據，其中15助攻更打破PLG聯盟紀錄，帶領高雄17直播鋼鐵人終場99比84輕鬆送給領航猿5連敗，除拿到本季第8勝(21敗)，也是林書豪面對領航猿3連勝。

鋼鐵人首節就靠林書豪8分帶領，始終保持領先優勢，打完首節，鋼鐵人20比15領先手感低迷(投17中5)的領航猿；來到次節，領航猿手感仍無起色，鋼鐵人再靠林書豪投進兩顆大號三分球擴大領先，上半場打完，鋼鐵人52比32領先，林書豪半場18分、5助攻與6籃板。

打到第三節，林書豪切換到助攻模式，單節傳出7助攻，很快就累積個人助攻次數到12次，幫助鋼鐵人繼續擴大領先，甚至最多領先到25分，前三節結束，鋼鐵人81比62領先，不過領航猿此節攻下30分，比鋼鐵人還多拿下1分。

儘管來到末節，領航猿一開始有些振作，一度縮小差距到13分，可是林書豪隨即在場上幫忙穩住局面，更跟孫思堯接連搭檔完成妙傳助攻，也讓林書豪的助攻次數很快就突破個人單場新高，儘管距離大三元越來越近，可惜隨著他在最後3分02秒被陳冠全撞倒後，就提前退場了。