對於台灣與宏都拉斯斷交，日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰表示，「我們一直在台灣的身邊，並且今後也會繼續鬥陣打拼向前行，台日一起加油！」

台灣與宏都拉斯斷交，總統府今（26）日表達強烈遺憾及譴責，總統府發言人林聿禪表示，宏都拉斯政府欲與中華人民共和國政府進行建交，經溝通無效，為維護國家主權與尊嚴，我國決定自即日起終止與宏都拉斯共和國的外交關係。

日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰表示，「我們一直在台灣的身邊，並且今後也會繼續鬥陣打拼向前行，台日一起加油！」

泉裕泰今（26）日在臉書指出，台灣和日本是共享基本價值、具有緊密經濟關係及人員往來的重要夥伴。

泉裕泰直言，日本會持續將台灣視為不可替代的重要夥伴，日本台灣交流協會也會作為台灣最親近的鄰居，更加致力於深化日台之間的友好關係。

泉裕泰最後說，「我們一直在台灣的身邊，並且今後也會繼續鬥陣打拼向前行。台日一起加油！」