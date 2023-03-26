以作品「光．祖靈的歸宿」水彩作品奪下西畫類第一名的江翊凡。(萬和宮提供)

第15屆萬和美展26日舉辦頒獎典禮暨開幕茶會，現場熱鬧滾滾，48名入選創作者中，有25人是首度參加，萬和宮董事長蕭清杰表示，此結果符合萬和美展鼓勵新人的目標。分別獲得西畫及攝影類第一名的江翊凡、陳麗玲，都感謝萬和美展讓藝術創作者有發揮空間，激發潛力。

萬和美展頒獎典禮暨開幕茶會在台中市萬和宮麻芛文化館「創意藝廊」舉辦，現場洋溢歡樂氣氛。蕭清杰指出，有339年歷史的萬和宮特別重視鄉土文化藝術推動，感謝各界支持及藝文朋友熱心參與萬和美展，讓參賽作品水準得以一屆比一屆高。

催生萬和美展的台灣膠彩畫協會創會理事長簡錦清則感謝大家踴躍參賽，他說，萬和美展一步一腳印走來，創造出今天的成果；策劃萬和美展是壓力也充滿成就，很開心因為看到美展參賽件數及水準，都不斷提升；藝術這條路要走下去，就要每天堅持持畫筆，努力創作、參加比賽，就有機會得獎。

以作品「光．祖靈的歸宿」水彩作品奪下西畫類第一名的江翊凡說，這件作品充滿祥和、溫暖的氛圍，是為紀念曾外祖母、賽德克族的原住民，特別以光影敘述故事，當落日餘暉投射的七色光芒照耀在其身上時，就如七色彩虹橋般的到來，帶著她走往祖靈的歸宿，投向祖靈的懷抱，希望藉由作品向原住民對自己族群信仰的精神致敬。

獲得攝影類第一名的陳麗玲說，自己學習攝影已4年，比賽經驗不足，對這次能得獎感到很驚喜與意外；參賽作品「做紅龜粿」是在嘉義鄉下農村拍攝，希望透過鏡頭能將日漸沒落的傳統技藝給予新的詮釋和記憶傳承。