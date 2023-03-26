杭州亞運射擊、射箭及現代五項將在富陽銀湖體育中心舉行，射擊教練張簡銘杉看過飛靶場地後表示，選手容易受到比賽地點的山景影響，這部分是最需要克服的問題，選手只能提升專注度，盡量不要受到背景影響。

射擊教練張簡銘杉考察杭州亞運飛靶項目器材。（中華奧會提供）

射擊綜合館室內有10公尺及25公尺手步槍，預賽設有60個靶位，戶外則有4座飛靶場，亞運使用的器材品牌都與目前國內所使用的相同，選手不會有適應器材的問題。

張簡銘杉場勘後指出，這座飛靶場看起來是全新的，自己這趟考察能做的只能盡量拍些影片、照片回去與選手分享，讓選手提前知道比賽現場場地狀況。

他提到，飛靶項目最重要要注意的就是背景，「背景越單純越好，讓選手比較不會受到影響，但亞運這個場地背景算是有點亂，容易吸引選手目光。」為了克服背景挑戰，只能盡量提升選手專注度，張簡銘杉認為，在9月進行比賽應該不會受到太多天候因素影響，「通常都會在天氣最好的季節辦比賽。」

另外，這次划船及輕艇（含靜水競速、曲道標竿）同樣在富陽舉行，富陽水上運動中心位於杭州市富陽區北支江南岸，距離亞運村約36公里，設有3千個觀眾席。

杭州亞運射擊10公尺手槍預賽場地。（中華奧會提供）