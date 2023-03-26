東南亞影響力聯盟創辦人、藍濤亞洲總裁黃齊元，最新規劃與新加坡國立大學國際諮詢委員會於5月初，在新加坡共同舉辦首屆《台–星家族辦公室論壇》，是台灣第一次以家族辦公室為主題的國際論壇，會中邀請台灣家族辦公室一起赴星認識當地上千家家族辦公室的同業，包括全世界第四大私募股權基金阿波羅，以及新加坡交易所主席、新加坡前大法官、新加坡經濟局高級官員等政要，發表對國際金融局勢的專題演講。其中，新加坡國立大學國際諮詢委員會主席為前新加坡駐聯合國大使馬凱碩（Kishore Mahbubani）的參與，最為難得。

黃齊元表示，台灣過去財富管理主要在國內通路購買共同基金為主，家族辦公室成立以來在亞洲市場找尋非金融機構的投資機會，特別是國際私募市場的高端產品，近期又逢瑞信AT1的事件讓投資人警覺，必須有更廣泛的財富管理規劃才不致誤踩地雷，更讓本地的家族辦公室想要接觸新加坡人脈關係。

「專業投資人更為關切未來資產的配置，應該朝什麼方向走」，黃齊元說，過去台灣企業及富豪們習慣將錢存在投資銀行，香港及中國大陸家族辦公室則非常成熟，僱用在外商經驗的人才，自己管理資金，創造出這兩年新的趨勢，台灣近年開始有成立家族辦公室的概念，可以趁此次機會認識新加坡家族辦公室同業，並有效地與當今最先進的國際金融資源接軌。