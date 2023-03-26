金鐘歌王楊烈日前發文透露二哥住進安寧病房，因大腸癌末期引發腎衰竭，當時已經是彌留狀態，面對親人受病痛折磨，他難過吐露心聲：「我很慌亂，有些不知所措」，並懇求外界幫忙集氣，今（26）日他再發文證實二哥已經去世，讓不少朋友送上哀悼。

根據《三立新聞網》報導，楊烈透露二哥住進安寧病房，是因為罹患大腸癌末期引起腎衰竭，昨（25）日已經到了彌留狀態，原本上週還可以交談，這週卻無法說話，意識也很反覆，時而昏迷時而清醒，但清醒時也無法用語言溝通，連醫師都表示病況無法治療，唯一能做的只有等待，楊烈也透露家人的感情都很好，看見二哥受病痛折磨都非常不捨，雖然醫院有探病的時間限制，但家人都輪流陪伴二哥。

許多網友紛紛湧入楊烈的貼文幫忙集氣，不料他今日悲痛發文：「非常非常感謝所有集氣、關心的朋友再一次的感謝大家，向大家報告一聲：我的二哥已於今天凌晨祥和永眠了，同時感激關渡馬偕紀念醫院安寧病房蘇文浩醫師及醫護團隊細緻專業的護療，讓我最親善的兄長走完舒適圓滿的旅程，感激不盡！朋友們再謝謝大家！」

許多網友和粉絲湧入留言區，希望楊烈能保重身體。楊烈今年已經70歲，過去曾診斷出罹患大腸癌，所幸發現時間早，在醫生安排下進行手術，術後靠著口服化療1年，才控制住病情。