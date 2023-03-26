致命龍捲風24日起猛襲美國密西西比州，全境至少25人喪生，鄰州阿拉巴馬1人不幸死亡。許多城鎮面目全非，一座小鎮甚至徹底夷為平地，警消市府建物嚴重毀損、醫院運作停擺，雜貨店無法營業。可怕的是，風災還沒結束，美國南部與部分中西部州治共逾2000萬居民今（26日）處於警戒狀態。

美國有線電視新聞網報導，26日天亮之後，災區慘狀漸漸透過無人機空拍畫面傳遞到世人眼前，大量樹木傾倒、電線斷裂、車輛翻覆、木造房屋有如廢墟。總統拜登（Joe Biden）今已准許政府動支聯邦資金以支援密西西比州救災復原。

密西西比州24日整天飽受多次龍捲風暴肆虐，阿拉巴馬州、喬治亞州也面臨挾巨大冰雹的龍捲風釀成大規模災害的威脅。密西西比、阿拉巴馬與路易斯安那州多處地帶須嚴防暴風襲擊更加嚴重。美國國家氣象局多處分局證實，密西西比、阿拉巴馬、田納西州已遭遇至少10個龍捲風侵襲，其中一個達致命等級EF-4，徹夜肆虐密州。

It's a heartbreaking sight.



Last night's tornado in Rolling Fork, Mississippi left complete destruction in its wake. We're LIVE tonight through 11/10c. 📸: @CharlesPeekWX pic.twitter.com/GBNg9dfiPc — The Weather Channel (@weatherchannel) March 25, 2023

密州東北角不到2000人的小鎮羅靈福克（Rolling Folk）已夷為平地，國家氣象局指當地最大風速每小時170哩（約274公里）。鎮長沃克（Eldridge Walker）悲道：「整座城鎮沒了。」聯邦眾議員湯普森（ennie Thompson）描述：「警察局全毀，市政府全毀，郡立法院毀損，消防隊徹底夷平。全鎮沒有一家雜貨店能營業。」救人如星火，但鎮上唯一的醫院25日就無電可用，距離最近的醫院在50哩（約80公里）以外。

副鎮長希亞斯（LaDonna Sias）自家也毀於風災。她說，衣櫃、浴缸都成了避災空間，有人只能躲在枕頭底下，「呼嘯聲彷彿永不停息」，民宅殘破，慘叫聲不絕於耳，「硬體重建不是問題，但失去親友教人痛徹心肺」。當地一名婦女形容狂風肆虐全鎮時的心情：「神啊，我不想死。」

風災過後，密西西比州羅靈福克鎮盡是殘破景象，災民一臉沉重。被龍捲風颳上半空中的汽車落在全毀的屋瓦上。（圖／路透社）

美國密西西比州羅靈福克鎮遭破壞力強大的龍捲風襲擊，鎮上鬧區號誌倒成一片，居民駕車緩行。（圖／美聯社）

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）數據顯示，EF-4、EF-5等級龍捲風極少見，在全美僅佔約1%，但破壞力強大。密州上次出現EF-4等級龍捲風是2020年4月19日。

這場風災仍是現在進行式，到了美國東南部時間26日下午，會有新的龍捲風襲擊德州東部，入夜前轉往路易斯安那、密西西比州，最後進入阿拉巴馬州。國家氣象局暴風雨預測中心（National Weather Service Storm Prediction Center）已對路州東部、密州中南部、阿拉巴馬州中南部發布3級警戒，最高等級為5級。預測中心指，超級雷雨胞挾大型冰雹是主要致災威脅，居民應謹防具毀滅力的強風。南北卡羅萊納州、伊利諾州、印第安那州也不能掉以輕心。