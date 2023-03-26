美國前白宮國安顧問歐布萊恩的「百萬台灣人手持AK47步槍捍衛家園」說法引發熱議。精神科名醫沈政男強調，藍綠兩黨主張一個是中美等距，一個是和平保台，其實骨子裡都是維持現狀、不要戰爭，反戰就是不要傻傻被美國人唆使，讓美中繼續以台灣為支點維持平衡，就不用急著學習射擊AK-47。

「真的，2024一定要好好投票！」沈政男表示，這是AK47與AKB48的抉擇；選得好與不好，就是街頭巷戰與歌舞昇平的差別。台灣人還有政黨與政治人物，看起來並不想打仗，大家還是想要周末假日，好好待在家裡看AKB48唱唱跳跳，不想成為手持AK-47的革命戰士。證據就是民調顯示，雖然歷經這幾年的抗中保台與美中對抗，絕大部份台灣人對於兩岸未來，就是想要維持現狀，沒有要統也沒有要獨，就跟先前幾十年一樣。

「而維持現狀，就等於四個字：不要戰爭。除非，現狀被改變。」沈政男指出，弔詭的是，台灣的現狀，到底是誰嘗試想要改變？是台灣人、中國大陸，還是美國人？或者台灣的政治人物與政黨？誰想要改變，就是與台灣人為敵！不是嗎？如果解放軍後退一步，台灣就不要繼續跟美國眉來眼去。試問，以現在的解放軍對台部署態勢，台灣有必要每個人發一把AK47嗎？兩岸人民一起坐下來看AKB48表演，比較好吧？

沈政男強調，2024的選舉主軸將是兩岸問題，而藍綠兩黨的主張，一個是中美等距，另一個是和平保台，字面上不一樣，其實骨子裡都是四個字：維持現狀；也是另外這四個字：不要戰爭。你要跟美國做更多生意，美方也會有他們的要求，也就是政治上跟台灣更親近，而在經濟上就是要你買更多武器，並且把台積電工廠搬到美國。2024就看賴清德要不要繼承這樣的親美策略了，他要思考的是這樣的做法，能夠和平保台嗎？

沈政男直言，全民學AK47這個建議，剛好給這陣子的「反戰vs.反侵略」論戰下了一個註腳：反戰，就是不要傻傻被美國人唆使。只要好好處理跟美中的關係，讓他們繼續坐在以台灣為支點的翹翹板兩側，維持平衡，台灣人就不用急著學習射擊AK47，也不必傻到連一點防人之心都沒有。