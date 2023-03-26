案經屏東地院審結後，依強制性交罪判黃有期徒刑4年8個月，可上訴。（謝佳潾攝）

黃姓送貨員前年2月到屏東縣三地門遊玩時，結識1名擺攤賣飾品的女子，2人相約喝酒到隔天凌晨，不料黃男竟趁女子如廁時，不顧對方反對性侵得逞，導致女子剛縫合的手術傷口裂開血崩，黃見狀後嚇得「直接往外退」，案經屏東地院審結後，依強制性交罪判黃有期徒刑4年8個月，可上訴。

判決書指出，前年2月14日，黃姓送貨員與家人到屏東縣三地門鄉遊玩時，結識在當地擺攤賣飾品的被害女子，隨後他向女子說自己喝酒沒辦法開車，所以讓家人先搭計程車離開，自己則留下來，晚間黃跟著女子與她的親友一起喝酒聊天唱歌，直到隔天凌晨。

期間，也就是2月15日凌晨零時許，被害女子去上廁所，不料黃男也跟著進去洗手間，且不顧女子反對將對方壓在牆上性侵得逞。而因女子才剛結束無張力尿失禁吊帶手術，該手術傷口因此裂開導致血崩，黃見女子流這麼多血，嚇得「直接往外退」，佯裝沒事離開洗手間。

黃男雖辯稱2人是合意關係，但法官依證人說詞及相關證據認定黃是故意犯行，案經審結後依強制性交罪判黃4年8個月，全案可上訴。

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