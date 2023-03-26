在醫院住院有時得要忍受其他人的生活習慣。一位男子分享，他近日因故住院，沒想到隔壁床竟連續兩天都在病床上激戰，雖然他很想直接攤牌大罵髒話，但又怕可能因此發生衝突，只好在網路上抒發情緒。不過有老司機指出，他可能是忍不住身體有了生理反應才開罵，貼文一出引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，「住院第二晚，隔壁床連二天激戰」，讓他真的很想直接開罵隔壁病人，想愛愛能不能回家再開戰？但又害怕進一步發生衝突，所以只好默默接受隔壁床的行徑，「在那邊用鼻子輕輕哼以為旁邊人聽不見膩」。

對此，許多網友紛紛回應，「跟朋友串通好，打給朋友開擴音，叫朋友說：你不是在醫院嗎？還邊看A片喔」、「放大悲咒」、「1、把簾子掀開說不小心走錯拉錯了。2、叫大家一起來看。3、網路現場直播」、「旁邊緊急按鈕按下去讓護士來看生小孩」、「播A片跟他們尬，不能輸」。

有老司機則指出，「但是你還是偷勃起了對吧」，不少人進一步說明，就算住院時插著尿管不舒服，還是可能因為各種原因有生理反應甚至射精，像是護理師幫忙清潔等，而患者也會因為勃起感到劇烈疼痛。