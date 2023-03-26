桃園市狒狒現蹤15天持續流竄中，腳程快速踏遍平鎮、新屋與楊梅等地，「抓狒戰情室」連日搜索未果後，25日集結動保處、捕蜂捉蛇大隊、社區巡守隊員將近百人，祭出搜捕以來最大規模行動，在楊梅富岡、新屋一帶巷弄地毯式搜捕，但昨晚因雨勢大，暫停空拍機搜索計畫。桃園市長張善政也提醒，民眾若發現狒狒，千萬要小心自身安全，即時通報相關單位，不要靠近或自行抓捕，並避免對視或有刺激性的動作及聲音。

桃園市「抓狒戰情室」連日搜捕在逃的狒狒，根據《中時新聞網》報導，今日上午桃園下著毛毛雨，相關行動並未停下腳步，桃園市農業局長陳冠義指出，這幾天以來因為資訊太多，難免造成混亂與民眾的不安，目前不希望再對外公布狒狒出現的熱區，不希望造成居民恐慌或被打擾搜捕行動，今天仍鎖定楊梅富岡、新屋地區一帶搜索，因為下雨認為狒狒可能會找涵洞或是廢棄屋舍躲雨，也透過民政系統協助逐一搜索。

「提醒市民！若發現狒狒請注意安全，並通報相關單位。」張善政近日也在臉書發文表示，大家應該都知道近期有狒狒在桃園出沒。農業局一直都在努力掌握，也出動夜間熱成像儀器尋找狒狒，可惜直至凌晨仍未發現蹤跡，真的是「狒盡心力」。

張善政強調，農業局的工作仍在持續，希望可以儘速找到狒狒後妥善安置，讓市民安心。他也提醒市民朋友，雖然目前尚未發現這隻狒狒有攻擊傾向。民眾若發現狒狒，千萬要小心自身安全，即時通報相關單位，不要靠近或自行抓捕，並避免對視或有刺激性的動作及聲音，也不餵食。