總部在台南的茶之魔手連鎖茶飲，往年經常邀請大牌藝人在春酒活動演出，但因受到疫情影響停辦3年後，今天晚間再度盛大開唱，董事長王賢明依舊大手筆席開120桌，並提供破百萬元摸彩總獎金，犒賞辛苦一整年的員工們。前來宣傳音樂劇「搭錯車」的情歌天后丁噹，更在現場歌迷的慫恿下，即興表演多首成名歌曲，嗨翻全場。

停辦3年的茶之魔手春酒活動突然宣布復辦，讓大批員工開心不已，許多員工更為了這場活動添購行頭、盛裝出席，現場宛如一場令人驚艷的2023春夏時裝秀，每桌破萬元的高檔料理，也讓員工吃的非常開心，直呼「超幸福！」

王賢明為讓員工好好放鬆享受這場春酒晚宴，還特別重金禮聘多組大咖藝人到場表演炒熱氣氛，除有實力派歌手卓義峯、高顏值饒舌歌手高爾宣、原住民拉丁饒舌團體BOXING樂團，以及影歌視三棲女星安心亞壓軸演出外，該企業贊助的「搭錯車」音樂劇情歌天后丁噹，在宣傳會後受到歌迷的慫恿，還接連表演多首成名曲，員工們更是將舞台前團團包圍，彷彿一場中小型演唱會。

王賢明表示，近幾年在新冠疫情及烏俄戰爭造成的通貨膨脹影響下，公司收益雖不復以往，但大家仍然努力挺住，充分展現南部人不服輸的韌性；儘管今年產業前景未定，但他早已開始布局全新的2.0門市，希望透過結合科技，人力也能更有效運用，讓收益有效提升。他也相信透過這場春酒，大家更齊聚一心、繼續奮鬥向前，努力為2023年繳出亮麗的成績。