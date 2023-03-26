好萊塢男星巨石強森（Dwayne Johnson）在從摔角冠軍轉型成演員，在影壇打拼多年，一身壯實肌肉使他「硬漢」形象深入人心。然而，在家中的他，卻是一個相當寵孩子的「女兒傻瓜」，昨(25)日，他在IG上分享被女兒圍攻，變成粉紅亞當的模樣。

巨石強森除了與前妻丹妮賈西亞（Dany Garcia）有了一個女兒，還與現任妻子蘿倫哈珊（Lauren Hashian）育有2女，過往時常在社群平台上曬出女兒日常的他，昨日在IG上更新一則被女兒們圍攻的短片，他在貼文透露起因是女兒問他：「爸爸，我們可以給你改頭換面嗎？」雖然巨石強森因為不久後有會議而拒絕，但捱不過女兒們的懇求，鬆口：「只能做指甲，並且要讓我看起來很帥。」

然而，在影片中可見到巨石強森毫無辦法的被女兒們圍攻的畫面，只見她們拿起粉紅色的口紅及彩妝工具，向爸爸的臉部、光頭、脖子、指甲等部位快樂塗鴉，更是高呼：「還有美妝蛋」，讓他嚇得連連搖頭拒絕。然而，雖然巨石強森在影片中看似頗為無奈，卻並未阻止笑得相當開懷的孩子，意外展現出滿滿的慈父形象。而事後，巨石強森指出自己不僅取消了會議，並花了一個小時試圖去擦除身上的粉色。

貼文一出後，讓不少網友看見巨石強森的「反差形象」，紛紛在底下留言區笑稱：「變成粉紅亞當了」、「你確實需要一個美妝蛋」、「從黑亞當到粉紅亞當的想像之旅。」

事實上，巨石強森過往也有化身「女兒傻瓜」的紀錄，他曾在IG上透露寶貝女兒送了他一份禮物，並在影片中被迫戴上粉色假髮，更被一件芭蕾舞小短裙套頭，讓網友都忍不住驚呼：「真的是立下一個最高的寵女兒標準。」