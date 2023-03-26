「台灣海洋國際青年志工培訓研習營」週末在高雄舉行，邀請來自美國、韓國、馬來西亞、墨西哥、帛琉、及巴布亞新幾內亞等國家的9位講者來分享、教導青年志工，從事海洋生態保育的國際合作經驗，傳授給三百多位年青志工。

海委會主委管碧玲表示，台灣海洋目前面臨三大挑戰，包括：「霸權的海洋」-亞洲霸權的擴張，企圖用武力改變海洋的秩序，讓台灣海域風起雲湧；「罪行的海洋」－國際犯罪集團走私、偷渡、人口販運、毒品犯罪，穿越在最遼闊的犯罪地域，打擾海洋的平靜；及「傷痕的海洋」－不當的利用行為，海洋無論在水質、地質、生物都傷痕累累。

海委會主委管碧玲與300位海洋國際青年志工共同宣示：向海廢宣戰（海委會提供）

她上任後提出「三安：國安、治安、平安」及「四海：海洋汙染防治、海洋廢棄物治理、海洋生物保育、海洋產業發展」，將以最快速度推動「海洋三法」完成審議及立法，也致贈青年志工海廢製也重申打擊海廢的企圖心。

為了展現打擊海洋廢棄物的決心，海委會主委管碧玲特別致贈所有參加活動的青年志工由海洋廢棄物回收製成的海廢太陽眼鏡，一起「向海廢宣戰！」共同宣示成為向海廢宣戰的酷力量！