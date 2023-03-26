源少年與FEniX合體。（陳俊吉攝）

源少年與FEniX與台下歌迷們大合照。（陳俊吉攝）

李秉諭、林毓家與表演嘉賓FEniX合作演出。（陳俊吉攝）

由選秀節目《原子少年》成團出道的「AcQUA源少年」由黃莑茗、林毓家、盧佾暘、須弘道、李秉諭等5個男孩組成，他們一連2日在台北信義劇場Legacy Max舉辦音樂會，今天邀昔日戰友「FEniX」擔任表演嘉賓，2團首次同台合作，讓全場歌迷陷入瘋狂。

AcQUA源少年以出道歌曲〈水星座AcQUAriu〉揭開序幕，5人化身氣質酷帥的「白馬王子」唱跳，相當吸睛。之後接連幾首《原子少年》時期的〈小丑的制服〉、〈Little Bomb〉，完美詮釋出邪魅與酷帥兩種不同的風格搭配舞台聲光效果。

李秉諭、林毓家身為團內舞蹈擔當，與5位FEniX成員一起跳〈Fire Fighter〉，2團首度合作，之前消息一出就引起網路熱烈討論，李秉諭、林毓家表示很開心能和FEniX的哥哥們合作，從他們身上學習成熟性感的神情與舞蹈動作，藉由這個機會彼此交流音樂。

最後安可曲演唱即將發表的全新單曲〈Mmm...嗯〉，讓歌迷們超級興奮，期待之後正式歌曲上架。5人也提到2天演唱會結束後，計畫和家人們一起吃飯，慶祝演唱會順利落幕。