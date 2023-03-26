台宏斷交，國民黨主席朱立倫痛批，蔡政府七年斷交九國，足證民進黨「維持現狀」、「護主權」的承諾通通跳票，國民黨未來會繼續堅持「親美友日和陸」的外交路線，才能最讓友邦安心、讓台灣人最能走向世界。

朱立倫說，和中華民國擁有82年邦誼的宏都拉斯共和國宣布與我國斷交，感到強烈的遺憾。首先，他要向所有在第一線為主權尊嚴與國家利益奮鬥的所有外交人員說聲「辛苦了」，謝謝這些人為兩國關係奮戰到最後一刻，「請大家千萬不要氣餒，未來我們一起拚，一定能為台灣拚出最寬廣的國際空間」。

朱立倫表示，同時也要向所有協助我國與宏國交涉的友邦表達由衷的感謝。未來，國民黨會繼續堅持「親美友日和陸」、「務實穩健」的外交路線，全力加強國防與交流溝通並進的「2D戰略」，捍衛中華民國、守護民主自由、維護區域和平，相信這樣的路線，才是最讓友邦安心、讓台灣人最能走向世界的選擇。

朱立倫說，最後要正告民進黨，錯誤的兩岸外交政策不能再持續，蔡政府執政以來七年斷交九國，足證民進黨對國人「維持現狀」、「護主權」的承諾通通跳票，不能再甩鍋給外在因素。因為我國邦交國的減少，不只是國家利益和主權的重大損害，更對各層級政府、以及民間推廣實質外交工作上造成嚴重的阻礙。

朱立倫呼籲，執政黨該徹底負起責任，務實的檢討和改進外交政策路線，別再一心為了操弄民粹獲取政治利益，消耗外交人員的士氣、犧牲國家主權和台灣人民走向世界的期許。