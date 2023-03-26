外交部今(26)日上午9點半宣布與中美洲國家宏都拉斯正式斷交，這是總統蔡英文任內斷交的第9國、外交部長吳釗燮任內斷交的第7國，而與宏國斷交後，我國友邦只剩下13國。粉專「興趣使然的路人」強調，我國外交部的年度預算從2014的222億，到2023終於突破300億大關，來到了301億元台幣。他直酸雖然凱子外交沒什麼好得意，但多斷幾國也沒讓外交部少拿多少預算。

我國目前剩下的13個邦交國，分別是位在大洋洲的馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯，非洲國家史瓦帝尼，歐洲國家教廷，以及中南美洲的貝里斯、瓜地馬拉、海地、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖露西亞、聖文森國。而在蔡英文總統任內所斷交的9個國家中，除了宏都拉斯外，其他8國分別為：聖多美與普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯、尼加拉瓜。

興趣使然的路人今(26日)在臉書發文附圖表指出，我國外交部的年度預算從2014的222億，到2023終於突破300億大關，來到了301億元台幣。他直呼：雖然凱子外交也沒什麼好得意的，但多斷幾國也沒讓外交部少拿多少預算阿～！

網友表示「那些斑斑說外交預算也有跟上通貨膨脹，還說不要單看數字要看跟邦交國的合作是什麼。真會自我安慰」。