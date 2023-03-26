64歲資深男星高捷早年曾在圓山大飯店當過助廚，因緣際會下與導演侯孝賢見面，被侯孝賢誇神似美國男星艾爾帕西諾（Al Pacino），拍攝電影《尼羅河女兒》，後來高捷時常演出黑道大哥的角色，江湖味十足讓觀眾印象深刻，近日高捷分享粉絲製做的圖片，感慨：「當年的流行......」。

資深男星高捷24日在facebook分享：「粉絲傳來的，當年的流行......三十而立」，圖片上寫著「穿搭指南：八零年代的高捷」，高捷當時留著一頭捲短髮，穿的塗鴉上衣和外套一點都不過時，看起來非常時尚。貼文一出吸引演藝圈好友、後輩誇讚，黃小柔直呼「捷哥極帥」，丁寧也大讚「超嫩啦！」，王彩樺則誇「帥到爆」，造型師李明川也誇「超時髦」，不少網友表示「太帥了，很有男子氣概」、「捷哥真是從年輕帥到老…強」、「帥慘了」、「少年到現在還是那麼帥氣」、「放到現在這穿搭還是很炸裂的」、「有點像東山紀之」。

高捷拍攝侯孝賢電影入行，演出過多部侯孝賢執導的電影，分別是《尼羅河女兒》、《悲情城市》、《好男好女》、《海上花》等等，他與梁朝偉兩度合作，在《悲情城市》中高捷飾演梁朝偉的哥哥，在戲中因受到折磨發瘋，早期意氣風發和晚期悲涼對比不勝唏噓。今年梁朝偉因電影《悲情城市》33年後推出全新4K數位版在台重映來台，高捷透露「雖然幾10年沒見，情感依舊，吃喝聊到半夜，偉仔留了電話給我，他說若有去日本，可以找他，他帶我一起去騎腳踏車，他有很多台腳踏車。」