外交部將於今（26）日上午9點半宣布，與中美洲國家宏都拉斯正式斷交，這是蔡英文總統任內斷交的第9國、外交部長吳釗燮任內斷交的第7國，而與宏國斷交後，我國友邦只剩下13國。對此，國民黨台北市議員游淑慧今日就表示，「之前台灣狂撒幣給立陶宛，還承諾12億美金的經貿往來，宏都拉斯、巴拉圭都在看，一個貿易代表處就承諾12億美金，這對宏都拉斯來說就是『只見新人笑不見舊人哭』」，引發討論。

游淑慧26日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「現在民進黨臉皮厚的官員，就是如出一轍的一招『怪東怪西，都是別人的錯，我已經很認真了』」，游淑慧也提及，每一次斷交的時候都會上演四集的劇本，「第一集就是講中國大陸用金錢攻勢，中國大陸就是必怪對象，第二集就是和我們斷交的國家是負心漢，第三集就是台灣裡面有人在扯後腿，在野黨在唱衰台灣的外交，第四集就是「有多辛苦、多可憐，總統已經慰留我了」，一定這四集，每一次斷交的新聞一定都是上演這四集劇本。

游淑慧更接著說，「現在民進黨的官員做錯事，沒有能力還來討拍，整個民進黨內閣團隊都是媽寶」，游更斷言，「今天宏都拉斯為什麼會這樣子？過去他跟我們建交了82年，這82年有曾經經歷過台灣最艱困的時候，人家也不離不棄，為什麼此時棄了呢？過去人家也沒那麼重視金錢，為什麼此時那麼重視呢？宏都拉斯的經濟狀況一直都不怎麼好，為什麼偏偏挑在這時候段呢？」

游淑慧更拿出了前大使介文汲說的原因，認為「非常有道理」，介文汲曾表示，「之前台灣狂撒幣給立陶宛，還承諾12億美金的經貿往來，最後大內宣、大外宣以後，換到的是一個貿易代表處，並沒有建交，而我們的邦交國都看在眼裡，宏都拉斯、巴拉圭都在看啊，一個貿易代表處就承諾12億美金，我是你80幾年的好朋友，我要個25億美金不是剛好而已嗎？」

最後游淑慧也指出，「吳釗燮跟蔡英文就是盤子，買一個面子就付出12億美金的承諾，這對宏都拉斯來說就是『只見新人笑不見舊人哭』，國際外交都是講金不講心的，大家都是在講外交利益，人家是看在中國大陸的市場跟基建能力，大家都想要自己的國家好」。