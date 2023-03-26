日前才在世界拳擊錦標賽女子57公斤級4強賽不敵哈薩克伊布拉吉穆瓦（Karina Ibragimova）拿到銅牌的台灣拳擊女將林郁婷，26日卻突然接獲國際拳擊總會正式通知，林郁婷因為賽前性別生化指數出現異常，確定銅牌將被取消，改由8強賽輸給林郁婷的保加利亞女將卡梅諾娃（Staneva Svetlana Kamenova）遞補奪銅。

國際拳擊總會直到今天才通知中華民國拳擊協會，同時也跟還在印度的林郁婷、教練曾自強說明取消銅牌理由，是因林郁婷在3月16日進行選手賽前性別檢測，其中血液生化檢驗出現異常，才被取消這面拳擊世錦賽銅牌。

中華民國拳擊協會強調，林郁婷這次被取消世錦賽銅牌，協會一定會循管道申訴，也很遺憾收到這個消息，目前曾自強與林郁婷都很沮喪，目前也不會多加臆測，直到下周拳擊代表隊返國，協會也接受到國際拳擊總會報告通知，然後進行確認相關詳細資訊後，才再進行後續的動作。