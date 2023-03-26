UBA》公開男一級冠軍戰 上半場政大、健行戰平 21:172023/03/26 中時 陳筱琳 、 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級冠軍戰，上半場衛冕軍政治大學和健行科大32比32平手。（陳筱琳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級冠軍，政治大學挑戰3連霸，健行科大則想討回失去兩季的冠軍，兩隊上半場打完32比32不相上下，決戰下半場！ UBA》李宗漢下半場爆發 世新逆轉台師大奪季軍 T1聯盟》金恩首度大三元 中信特攻10連勝且保主場不敗 UBA》季軍戰內容激烈 雙方教頭肯定球員表現 #籃球 #大專籃球聯賽 #UBA #公開男一級 #上半場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 UBA》世新第2節拉開分差 4連霸只剩一步 14:452023/03/25 體育 UBA》文化擊退台師大 與世新爭女一級冠軍 20:012023/03/25 體育 UBA》紀念星雲大師 佛光別上黃絲帶 15:032023/03/25 體育 UBA》挺過文化追擊 世新完成女一級4連霸 18:402023/03/26 體育 UBA》第3節拉開差距 健行搶進冠軍賽 16:212023/03/25 體育 UBA》鄭佳昀轟35分 朝陽輕取僑光摘下一般組隊史第8冠 21:482023/03/24 體育 籃球》全國國小錦標賽開打 蔣萬安到場開球更打表演賽 13:482023/03/26 體育 UBA》第3節猛攻 台師大女籃收下季軍 14:592023/03/26 體育 UBA》期待高中同窗對決 高錦瑋要享受比賽 17:292023/03/25 體育 UBA》最後80分鐘不保留 游艾喆、林彥廷拿出決心一搏 22:512023/03/25 體育 UBA》再闖冠軍賽 世新要打出精神創造歷史 15:542023/03/25 體育 SBL睽違4季重返新竹！ 4月開戰市民「門票半價優惠」 10:362023/03/25 體育 UBA》游艾喆大三元 政大挫世新拚進冠軍賽 22:222023/03/25 體育 UBA》再度對決世新 文化鄭慧慈要努力卡位 20:462023/03/25 體育 政大校園徵才博覽會 信義房屋MA職缺吸睛 16:422023/03/24 生活 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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