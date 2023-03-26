南韓梨泰院去年10月底因人潮壅擠，驚傳大規模踩踏意外，曾因參加選秀節目《PRODUCE 101》第二季，擄獲不少粉絲芳心的男偶像李智漢也是罹難者之一，而他生前正在拍攝韓劇《木偶的季節》，而今該劇於24日收官，大結局也曝光了李智漢的花絮片段，讓粉絲看了淚崩。

李智漢過往曾參加秀節目《PRODUCE 101》第二季，此後更跨足戲劇，在網路劇《今天也是南賢的一天》中擔綱一角，獲得不少粉絲關注。豈料，他在拍攝電視劇《木偶的季節》時，遇上梨泰院意外而不幸離世，令不少粉絲相當痛心，而該劇女主角林秀香更是PO出黑底文，寫下：「你的父母和我說：『你常炫耀姐姐誇獎你拍戲表現得很好。』我很遺憾，那時應該多對你說加油打氣的話。」對他的離去表達不捨。

而日前《木偶的季節》播出大結局，節目組也特地在結尾放上李智漢的花絮影片，只見畫面中可見李智漢在幕後笑得相當靦腆，一到拍戲時便瞬間轉換表情，相當敬業。此外，節目組也在最後以白字寫下：「《木偶的季節》參演者與工作人員永遠記得演員李智漢。」短短32秒的影片，卻讓人看了相當鼻酸。

《木偶的季節》節目組曝光李智漢生前花絮影片。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

事實上，當時梨泰院事件發生後，有南韓媒體報導指出，根據當時目擊者的說法，李智漢在當時其實早已脫困，但他為了救出被困在裡面的小女孩，才會再度陷入人群當中，最後沒能逃出來，而被李智漢救出的小女孩家屬，事後也親自向李智漢的遺屬致歉並表達謝意。