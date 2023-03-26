企排18年男子組總冠軍賽第2戰於26日由搶下首場勝利的連莊對上屏東台電，屏東台電最後以25比15、25比15、22比25、25比21拿下第2戰勝利，成功將戰局拖至明天晚上續在台大體育館進行的男子組總冠軍賽第3戰。

首局屏東台電來勢洶洶，開局便打出一波5比1的精彩攻勢，也逼迫連莊喊出暫停，暫停回來連莊宋柏霆立馬以一記二號位暴力重扣還以顏色，但屏東台電此時火力更加強大，隊中許紋誠、蔡沛彰等選手展現攻擊火力，將比分拉至5分差，最終屏東台電靠著鐵壁般前排攔網拿下第一局。

第二局屏東台電重演上局劇本，開局以一波4比0的攻勢再次逼迫連莊喊出暫停，暫停回來後連莊Bryan以一記二號位直線進攻想助隊止血，但屏東台電林宜暉此時以一記直線強扣持續拉開比數，同隊的許紋誠也乘勝追擊強化前排攔網強度，最後屏東台電拿下第二局。

第三局連莊靠著汪秉勳及宋柏霆得分連線一掃前兩局陰霾，不過面對氣勢高昂的連莊屏東台電仍舊沈著冷靜地加強前排攔網，靠著蔡沛彰築起的高牆助隊領先，局中連莊盧清銓連續發出兩記強勁Ace球震撼全場，幫助連莊反超比分，最終連莊贏下第三局。

第四局連莊Bryan一開局便擊出一記四號位強扣先馳得點，而屏東台電許紋誠也在四號位進攻得分予以回應，隨即戰況進入白熱化，兩隊分數死命緊咬互不相讓，連莊簡名均、劉鴻敏及汪秉勳連線發揮穩定攻擊，而屏東台電許紋誠和詹旻翰也不斷強扣給予連莊防線壓力，最終屏東台電拿下勝利。