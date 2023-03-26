世新大學女籃在111學年UBA大專籃球聯賽公開女一級冠軍賽以65比54擊敗文化大學，完成4連霸霸業，陣中大一後衛宋瑞蓁走出國中到高中都無緣冠軍的遺憾，並以18分、9籃板數據獲得冠軍賽MVP。

賽前宋瑞蓁和蔡佑蓮一到台北小巨蛋，就在冠軍獎盃櫃前拍照留念，或許也帶來的好彩頭，高中三年進到台北小巨蛋含淚走出球場，這次終於笑著和隊友參加賽後記者會，蔡佑蓮也搞笑說：「終於不是哭著進來！」

對於冠軍及MVP肯定，宋瑞蓁表示：「很開心！4強賽我還很緊張，學姊楊淑琄告訴我鼓勵我，也幫助我場上比較不慌張。今天自己帳面成績不錯，感謝學姊每天教我們這些大一學妹如何在場上進步，教練也給予進步及發揮空間，第4節我們也放開打，只要每人放開就會有很棒的表現。」

本季本季確定是最後一季卻因傷未能在場上奮戰的陳育緹，表示：「坐下面看比賽比在場上自己打球還緊張，心臟真的快受不了，謝謝教練隊友完成我最大夢想，守護住4連霸霸業！」