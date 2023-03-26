濱地中海的中東國度黎巴嫩，近年因經濟崩潰導致幣值狂貶，民怨暴漲多時。黎巴嫩當政者彷彿覺得百姓的煩惱還不夠多，日前宣布今（26日）起至4月19日全國時區一分為二，公司行號、航空業者、手機用戶備感困擾，只能自行應變，民眾相約恐怕要先確認以「穆斯林時間」或「基督徒時間」為準，首都機場甚至出現入出境告示板時差1小時的奇特現象。

Only in Lebanon: A time-zone for Arrivals and another for Departures.

Want to live in 2 dimensions at once? Move to Lebanon !😆😂😂 #lebanon #timezone #beirut pic.twitter.com/mXR90eKUQs — Nader Bitar (@naderbitar) March 26, 2023

黎巴嫩境內主要宗教信仰是基督教與伊斯蘭教，伊斯蘭教徒又以遜尼、什葉兩派為多。歐洲自26日起將時間撥快1小時，例如上午6時變成7時，就此進入每年例行的夏令日光節約時間。英國廣播公司報導，往年黎巴嫩會同步調整，然而目前擔任看守內閣總理的米卡提（Najib Mikati）上週四（23日）宣布，4月20日才會把時鐘撥快1小時，時值穆斯林齋戒月（Ramadan）結束前夕。今年齋戒月始於3月22日，4月21日告終。

境內基督教勢力不願苟同，會按往例比照歐洲在26日進入日光節約時間。許多公司行號也跟進。

黎巴嫩看守內閣總理宣布延後進入夏令日光節約時間，境內基督徒團體並不跟進，形成奇特的「一國兩制」現象。（圖／路透社）

此次「時區分裂」是黎巴嫩基督教徒與穆斯林長年不和的又一例子。兩教族群之間嫌隙已深，1970年代至1980年代還掀起內戰。黎巴嫩政府由政治團體與宗教團體分頭掌控。

米卡提是遜尼派穆斯林，23日他宣布延後1個月進入夏令時間卻未說明理由。許多政論人士認為，他想藉此提升自己在齋戒月期間的聲望。延後進入夏令時區，變相讓黎巴嫩的穆斯林在齋戒月期間每天開齋時間點從晚間7時提前至傍晚6時。

不過，路透社報導，米卡提與身為什葉派教徒的國會議長柏瑞（Nabih Berri）23日開會商量此事時，柏瑞數度堅持不調整時間，米卡提則稱這會製造問題，然而稍晚米卡提直接發布延後調整時間一事。黎巴嫩網媒Megaphone報導，柏瑞在會議中說：「直到齋戒月結束之前，咱們讓時間維持原樣，別讓6點鐘變成7點鐘。」

這代表穆斯林在政壇贏了基督徒一回。米卡提辦公室25日聲明，此事純為行政程序。身為基督徒的司法部長庫里（Henry Khoury）已呼籲政府撤回這項決定。

黎巴嫩境內具有影響力的基督教會馬龍派（Maronite Church）聲稱，這項決定令人「驚訝」，而且不會考慮延後調整。黎巴嫩多個主要機關團體也決定忽視米卡提的決定，例如LNCI、MTV兩家電視台26日一早已把時間撥快1小時。

黎巴嫩首都一名穆斯林居民26日把手錶維持在冬令時間，然而手機時間顯示已自動調快了1小時。（圖／路透社）

黎巴嫩國營的中東航空公司（Middle East Airlines）則以折衷之道因應。公司的所有時鐘仍顯示冬令時間，但航班時刻會調整為夏令時間，以免導致國際航班時刻表混亂。

行動電話與其他電子裝置的用戶也備感困擾，因為許多營運商並未及時接獲延後實施日光節約時間的通知，以致用戶端裝置顯示的時間已自動切換為夏令時間。國營電話業者只能透過簡訊通知用戶自行把裝置時間撥慢1小時。

不少黎巴嫩人在社群平台抱怨此事。有民眾在推特發布短片顯示，黎巴嫩貝魯特機場入境與出境告示板顯示時間相差1小時，「想體驗同時住在2個不同時區嗎？搬到黎巴嫩來吧！」知名作曲家拉赫巴尼（Ziad Rahbani）批評黎巴嫩政客為了這1小時害人民的生活「倒退10年」。