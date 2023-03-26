民進黨立委初選登記開跑，台北市議員王世堅不甩黨內誠信條款，20日上午在英系議員和支持者簇擁下，登記參選2024士林大同區立委，與現任立委何志偉上演同室操戈，強調這是響應黨主席賴清德所說的「沒有現任優先」。而近日就有一份最新的民調指出，有83％的民眾認為「王世堅會挑戰成功」，僅有13％的民眾認為「王世堅會挑戰失敗」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》26日對於「王世堅登記民進黨立委初選挑戰現任立委何志偉」進行了網路民調，截至26日21時，已有近1萬人進行投票，有83％的民眾認為「王世堅會挑戰成功」、有13％的民眾認為「王世堅會挑戰失敗」、有1％的民眾有「其他意見」、另有3％的民眾「沒意見」。

而參與投票的網友也紛紛留言表示「王世堅接地氣，有情有義男子漢，不畏縮，心地善良，實實在在」、「就算是民進黨的，王王世堅也是一位好的民意代表」、「因民進黨好人所剩無幾，王世堅算其中的一人」、「雖然王世堅總有回馬槍！但是大家都不討厭」、「支持王世堅，雖然是民進黨員，但是有良心、有理想、有是非之人，治國不分黨派，選好人才才是對國對民有利之事」、「朋友不分黨派，我認為王世堅委員，心地善良，好人一個」、「王世堅正義公正」。