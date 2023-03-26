新北市一名人夫阿昌（化名）與2名女同事發生婚外情，其妻子偶然間在公事包中發現用過的壯陽藥，不倫戀才見光，事後阿昌妻子與2名女同事達成調解，僅向阿昌索討侵害配偶權撫慰金。新北地院審結，判阿昌要賠償妻子40萬元為適當。可上訴。

判決書指出，阿昌妻子主張，於2011年間與阿昌結婚，已於2021年間離婚，然而2020年10月間阿昌向她表示要休假去保養汽車，她該日中午致電阿昌關心，當時阿昌語氣有異，她立刻要求阿昌開視訊，卻遭到阿昌掛電話，事後再撥打電話都未接，隔了許久後阿昌才回傳汽車保養廠的外觀照片，當晚阿昌還寫下切結書自清，並承諾若他對婚姻不忠，將會讓出小孩的監護權等，讓她一度消除疑慮。

阿昌妻子控訴，未料隔月她替阿昌整理公事包時，意外在包內發現1包使用過及4包未使用過的壯陽藥，阿昌才終於坦承自己與2名女同事發生婚外情，並與其中1人發生過性行為，讓她大受打擊，認為配偶權遭侵害，依法向阿昌求償100萬元撫慰金。

對此，阿昌表示，與妻子結婚近10年，婚姻後期妻子對於家人態度不友善，經常為了金錢及子女教養問題與他發生爭執，認為妻子提出的語音對話紀錄是侵害他隱私權所取得的違法證據，不具證據能力，縱使他真的侵害配偶權，也認為妻子的求償金額過高，希望法官酌情刪減。

新北地院審理時，法官勘驗阿昌妻子提交的語音譯文，在對話中，阿昌曾說，「針對外遇這件事，我也跟你道歉，你也跟這兩位提出調解，你要一直陷在這循環裡面要講多久」等語，認定阿昌的確坦承與2名女同事關係踰矩，達到動搖妻子婚姻幸福美滿的程度，阿昌妻子求償有據，酌情後判阿昌要賠償40萬元為適當。可上訴。