在印度新德里舉行的女子拳擊世界錦標賽，台灣好手黃筱雯今天在54公斤級金牌戰，以5比0完勝哥倫比亞對手卡斯塔尼達，繼2019年後拿下生涯第2面世錦賽金牌。

身高176公分的黃筱雯，面對身高僅159公分、32歲的卡斯塔尼達（Yeni Marcela Arias Castañeda），占有身高、體能、手長的優勢，首回合開賽就將雙方距離保持得非常出色，讓擅長近身攻擊的卡斯塔尼達毫無有效攻擊，3回合5名裁判全都給黃筱雯10分滿分，輕鬆獲得這場比賽勝利。（編輯：張雅淨）1120326