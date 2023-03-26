台灣與宏都拉斯結束長達82年的邦交，民進黨立法院黨團總召柯建銘說，中國大陸以金錢攻勢讓宏國屈服，在蔡英文總統訪美、馬英九前總統赴陸的時刻搶走友邦，這不會是偶然，更像是一場早就鋪排好的劇碼；他相信「得道者多助，失道者寡助」，失道者因朋友越來越少，只能選擇用金錢換得虛假友誼，這正好是大陸的寫照。

柯建銘晚間在臉書以「得道者多助，失道者寡助，恰如民主的台灣與專制的中國」為題發文，內容指出，在這齣劇碼裡，唯有信奉大陸者才能得到恩惠，然而，大部分台灣人民並不相信，口蜜腹劍的中國前科累累，給你的恩惠只是假象，一不開心說停就停，看看我國農漁民、旅遊業及許多大大小小的台商，每一個都吃過大陸的虧。

柯建銘說，而台灣有一群人，拿著被中國荼毒過台灣人的遭遇，跟台灣人民說「信中國，得永生」。而這一群人，甚至願意配合中國演出一場又一場的劇碼，迷惑台灣人民的雙眼。然而，台灣人民的眼睛是雪亮的。蔡英文總統及賴清德副總統領導的行政團隊，用行動告訴我們「台灣的好，不應該輕易被擊倒。當新時代已經敲門，我們必須把門打開，讓世界看見台灣的好。」

柯建銘指出，當新冠肺炎初起，世界各國缺乏防疫物資，台灣捐贈數批口罩等防疫物資給世界各國，分享防疫經驗，讓世界知道「Taiwan Can Help！」，同時，當台灣在防疫上遭受到大陸背後干擾與不平等對待，一群認同「Taiwan Can Help！」的台灣人民集資在紐約時報刊登了廣告，告訴全世界的人「WHO can help？ Taiwan.」

「正是這樣的官民一心，讓現在的台灣，已經站在世界的舞台中央，等著綻放自己的美好。」柯建銘說，看看站在台灣身旁的，是美國、日本、捷克、立陶宛、斯洛伐克、英國等，共同信仰民主自由的朋友們。

柯說，在台宏斷交時刻，美國說「台灣是可靠、理念相近與民主夥伴，台灣在世界各地建立的夥伴關係，為這些國家公民提供重大且可持續的利益。美方強烈鼓勵，所有國家擴大與台灣往來，持續站在民主、良好治理、透明與遵守法治的一方。」日本也表示：「我們一直在台灣的身邊，並且今後也會繼續鬥陣打拼向前行。一起加油！」

柯感嘆，連外人都知道，台灣並非孤立於世界，台灣在國際上有很多朋友，台灣人，實在不需因為一個邦交國的失去，妄自菲薄，懷憂喪志。要相信，「得道者多助，失道者寡助」，堅守民主自由價值的我們，朋友是越來越多，也只有「失道者」，因為朋友越來越少，只能選擇用金錢換得虛假的友誼，而這，正好是大陸的寫照。