台灣與宏都拉斯結束長達82年的邦交,民進黨立法院黨團總召柯建銘說,中國大陸以金錢攻勢讓宏國屈服,在蔡英文總統訪美、馬英九前總統赴陸的時刻搶走友邦,這不會是偶然,更像是一場早就鋪排好的劇碼;他相信「得道者多助,失道者寡助」,失道者因朋友越來越少,只能選擇用金錢換得虛假友誼,這正好是大陸的寫照。

柯建銘晚間在臉書以「得道者多助,失道者寡助,恰如民主的台灣與專制的中國」為題發文,內容指出,在這齣劇碼裡,唯有信奉大陸者才能得到恩惠,然而,大部分台灣人民並不相信,口蜜腹劍的中國前科累累,給你的恩惠只是假象,一不開心說停就停,看看我國農漁民、旅遊業及許多大大小小的台商,每一個都吃過大陸的虧。

柯建銘說,而台灣有一群人,拿著被中國荼毒過台灣人的遭遇,跟台灣人民說「信中國,得永生」。而這一群人,甚至願意配合中國演出一場又一場的劇碼,迷惑台灣人民的雙眼。然而,台灣人民的眼睛是雪亮的。蔡英文總統及賴清德副總統領導的行政團隊,用行動告訴我們「台灣的好,不應該輕易被擊倒。當新時代已經敲門,我們必須把門打開,讓世界看見台灣的好。」

柯建銘指出,當新冠肺炎初起,世界各國缺乏防疫物資,台灣捐贈數批口罩等防疫物資給世界各國,分享防疫經驗,讓世界知道「Taiwan Can Help!」,同時,當台灣在防疫上遭受到大陸背後干擾與不平等對待,一群認同「Taiwan Can Help!」的台灣人民集資在紐約時報刊登了廣告,告訴全世界的人「WHO can help? Taiwan.」

「正是這樣的官民一心,讓現在的台灣,已經站在世界的舞台中央,等著綻放自己的美好。」柯建銘說,看看站在台灣身旁的,是美國、日本、捷克、立陶宛、斯洛伐克、英國等,共同信仰民主自由的朋友們。

柯說,在台宏斷交時刻,美國說「台灣是可靠、理念相近與民主夥伴,台灣在世界各地建立的夥伴關係,為這些國家公民提供重大且可持續的利益。美方強烈鼓勵,所有國家擴大與台灣往來,持續站在民主、良好治理、透明與遵守法治的一方。」日本也表示:「我們一直在台灣的身邊,並且今後也會繼續鬥陣打拼向前行。一起加油!」

柯感嘆,連外人都知道,台灣並非孤立於世界,台灣在國際上有很多朋友,台灣人,實在不需因為一個邦交國的失去,妄自菲薄,懷憂喪志。要相信,「得道者多助,失道者寡助」,堅守民主自由價值的我們,朋友是越來越多,也只有「失道者」,因為朋友越來越少,只能選擇用金錢換得虛假的友誼,而這,正好是大陸的寫照。