美國前白宮國安顧問、全球台灣研究中心(GTI)美台工作小組主席歐布萊恩(Amb. Robert O’Brien)24日表示，「當有百萬台灣人手持AK-47步槍捍衛家園，中共領導人就可能重新評估是否侵台」。對此，資深媒體人李艷秋26日就表示，「如果蔡英文不認同歐布萊恩的說法，她應該予以糾正，但是她卻沒反應、不糾正」，引發討論。

李艷秋26日在臉書上PO出一篇「發槍彈前，先發雞蛋吧」的文章表示，「他身上披著蔡總統代表全台灣人頒給他的特種大綬景星勳章綵帶，嘴裡說的是，要台灣比照中東，全民學會使用武器，『當有上百萬人手持AK-47步槍捍衛家園，就能嚇阻中共犯台』」。

李艷秋更猛轟，「只要戰場在台灣，死的是台灣人，任何美國人，就算是美國總統說的話都是屁話。一個前白宮國安顧問，你誰啊？」同時也點出問題，「歐布萊恩拿著台灣最高榮譽勳章，竟然散播戰爭的恐怖氣息，引起社會震驚，如果蔡英文不認同歐布萊恩的說法，她應該予以糾正，甚至因為他造成民心不安，社會反應不佳收回勳章，但是她沒反應、不糾正，就代表她支持、認同、甚至根本是早就寫好了劇本」。

李艷秋強調，「他說的，就是她要說的，也是她要做的，這問題才嚴重」，更指出「延長義務役期、動員16歲孩子備戰、在海灘佈雷、讓美國在台灣儲備武器，讓美國政府直接派人進入政府部門...這個脈絡越來越清晰，蔡英文照著美國人的指示，過程中還任由軍火商、掮客、政客層層剝削」。

最後李艷秋也說，「即便如此，你還不能批評，因為『疑美論』這頂帽子，比小紅帽更令人恐懼」，同時也喊話「蔡總統，在發步槍給我們的時候，能不能先發幾顆雞蛋呢？」