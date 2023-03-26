資深主播沈春華知性優雅形象深入人心，除了專業的播報能力，她還兼任主持人，獲得13座金鐘獎的肯定，也是歷屆電視金鐘獎最高紀錄的得獎者，沈春華近年淡出螢光幕，仍會透過社群平台和粉絲互動，近日她曬出一張過去當兒童台姐姐時的照片，讓不少人直呼懷念。

沈春華讀書時曾幫學姐代班主持節目，至此踏進主持界，80年代她擔任台視兒童節目《快樂小天使》主持人，是許多小朋友熟悉的「沈姐姐」。近日沈春華在facebook發文，表示家人翻出過去舊照，是主持兒童節目時的大姐姐形象，當時沈春華只有二十幾歲，她提到「當年初生之犢、初出茅廬，帶著一群小朋友，又唱又跳、又說又演、真的好開心！」

身為家中排行第八的她，搖身一變成為小孩中的大姐姐，「可是十足得意又威風啊！當年的小觀眾，如今都長大了、當了父母，甚至有了孫兒」，沈春華透露常有銀髮族跟她打招呼是看著她的節目長大的，也有遇過年輕父母詢問「還能找到妳的故事錄音帶嗎？小時候好愛聽啊…」，還會有年輕的學生詢問能不能合照，沈春華表示很驚喜「他們應該錯過我的電視節目和新聞播報，或許是在網路新媒環境中，有了認識我的機會。能在這麼多人的成長歲月中，或許留下一點印記、一些迴響，都是我作為一位資深媒體人的最大回報。」

沈春華先前圖片遭不肖人盜用進行詐騙，對此她也不忘呼籲網友們自己沒有經營股市、投資等社群，請大家千萬不要上當，官方帳號是有藍色勾勾認證的。