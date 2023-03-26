對於前總統馬英九赴大陸祭祖，綠營擔心會蓋住蔡英文訪美的光環一事，資深媒體人陳鳳馨認為，「凸顯這是一件好事」。她解釋，因為如果這是一件壞事，豈不是襯托蔡英文訪美更好嗎？就是因為是一件好事，才能夠奪得了蔡英文的風采！

前總統馬英九將從3月27日至4月7日赴大陸祭祖。根據馬英九基金會公布的行程規劃，馬英九27日將從桃園搭機前往上海，並預計在下午1點40分在桃園機場第二航廈出境大廳，發表率團訪問大陸行前的簡短談話。

對馬英九此行，資深媒體人陳鳳馨在《觀點—正經龍鳳配》表示，綠營原本反應是說主權會被矮化，後來發現沒有太大效果，就開始關心馬英九的安全。

「我就覺得很好笑」，陳鳳馨說，現在綠營的政治人物非常擔心馬英九的安全。第三種反應也很好玩，就是馬英九存心要跟蔡英文打對台，要折損蔡英文訪美的光環。

「我覺得邏輯不通」，陳鳳馨直言，「他們會擔心馬英九會奪取蔡英文光彩，凸顯這是一件好事」。

陳鳳馨解釋，因為如果這是一件壞事，豈不是襯托蔡英文訪美更好嗎？就是因為是一件好事，才能夠奪得了蔡英文的風采！