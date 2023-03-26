過去第四台的22至25台是針對兒童播送的電視頻道，是不少人的童年回憶，不過隨著時代演變，某些頻道也逐漸消失在眾人眼中。一位女子最近發現，以前22至25台的卡通台，只剩2台仍是她熟悉的頻道，想到現在許多小孩常常盯著手機、平板，忍不住感嘆「現在小孩到底看什麼東西」。不少網友則指出，現在很多小孩最紅的就是短影音平台「抖音」（TikTok），「X的過年回去一直放抖音歌抖音舞，看了拳頭都硬了」，貼文一出掀起熱議。

很少看電視的原PO在Dcard以「現在小孩到底看什麼東西？」為題發文表示，最近她打開租屋處的電視發現，從前22至25台的卡通只剩下兩台，讓她不禁懷念從前充滿天兵公園、探險活寶、Ben10、阿甘妙世界等有趣卡通的卡通頻道，以及有著孟漢娜、小查與寇弟等情境喜劇的迪士尼頻道；原PO提到，現在許多小朋友整天看著螢幕較小的手機、平板，除了傷眼睛以外，節目也未經過電視頻道篩選過節目，容易吸收到會誤導人的內容。原PO感嘆，這些頻道不知為何收攤讓她相當難過，「有沒有人也有懷念的卡通，或是有人可以告訴我要去哪裡看？」

對此，許多人紛紛回應，「現在小孩都在看低能抖音，X的過年回去一直放抖音歌抖音舞，看了拳頭都硬了」、「24台還在啊，只是沒有《玩偶遊戲》」、「哪個小孩在看電視，都嘛盯著手機，電視是給老人看的」；但也有人認為原PO應該接受時代變遷，認為只要家長做好身教、言教，小孩很難變壞，「千萬不要把你無法接受新時代的東西，就認為小孩一定會怎樣，完全就是你自己腦補想太多而已」。

開播26年的迪士尼頻道23台在2022年元旦終止營運，當時迪士尼說明，該變動是根據公司評估業務、營運後作的決定，後續將透過影音串流平台Disney+提供兒童節目。迪士尼頻道之後由尼克兒童頻道或小尼克兒童頻道接替，不過卡通頻道、MOMO親子台、東森幼幼台並無變動。